الحرك: لتفعيل الأجهزة الأمنية والإسراع في حل ملف جوزيف حنوش

استنكر رئيس إتحاد بلديات منطقة ​البترون​ ​​مرسيلينو الحرك​، في حديث تلفزيوني، الإستخفاف في التعاطي مع حادثة خطف المواطن جوزيف حنوش، داعياً جميع المسؤولين، لا سيما وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​، إلى تفعيل ​الأجهزة الأمنية​ والإسراع في حل هذا الملف.

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