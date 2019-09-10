رئاسة تركيا: ننوي بناء منطقة آمنة من شرق الفرات حتى حدود سوريا للقضاء على الإرهاب

لفت المتحدث باسم ​الرئاسة التركية​ ​إبراهيم قالن​، إلى "أنّنا ناقشنا في اجتماع مجلس الأمن القومي آخر مستجدات المنطقة الآمنة، وتطرّق الاجتماع إلى زيارة الرئيس التركي رجب اردوغان المرتقبة إلى ​الولايات المتحدة الأميركية​".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّه "لا توجد أي ردود فعل دوليّة حول اختطاف التنظيمات ​الإرهاب​ية لأطفال في ​ديار بكر​"، مبيّنًا "أنّنا ننوي بناء منطقة آمنة من شرق ​الفرات​ حتّى الحدود العراقية السورية للقضاء على الإرهاب".