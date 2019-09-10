لفت المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إلى "أنّنا ناقشنا في اجتماع مجلس الأمن القومي آخر مستجدات المنطقة الآمنة، وتطرّق الاجتماع إلى زيارة الرئيس التركي رجب اردوغان المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأميركية".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّه "لا توجد أي ردود فعل دوليّة حول اختطاف التنظيمات الإرهابية لأطفال في ديار بكر"، مبيّنًا "أنّنا ننوي بناء منطقة آمنة من شرق الفرات حتّى الحدود العراقية السورية للقضاء على الإرهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة تركيا: ننوي بناء منطقة آمنة من شرق الفرات حتى حدود سوريا للقضاء على الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.