دونالد ترامب يعلن اقالة مستشاره للأمن القومي جون بولتون

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، عن إقالة مستشاره للأمن القومي ​جون بولتون​، مشيراً إلى أنه يختلف بشدة مع الكثير من طروحات بولتون، كاشفاً أنه سيعين مستشاراً جديداً الاسبوع المقبل.

من جانبه، أعلن بولتون أنه عرض استقالته خطياً على ترامب، ليلة أمس، وأخبره أنه سيتحدث معه عن الأمر غداً.