نتانياهو: إذا أصبحت رئيسا للوزراء بعد الانتخابات لن أخلي أي مستوطنة بالضفة الغربية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في مؤتمر صحافي، أنه "إذا أصبحت رئيسا للوزراء بعد الانتخابات المقبلة فلن أخلي أي مستوطنة في ​الضفة الغربية​".

وفي حين أشار إلى أننا "سنفرض السيادة الإسرائيلية على كل المستوطنات والمناطق الاستراتيجية بالاتفاق مع واشنطن"، أكد أنه "سيفرض السيادة على غور ​الأردن​ وشمال ​البحر الميت​ بمجرد إعلان الحكومة المقبلة"، مشدداً على أن "غور الأردن سيكون تحت السيادة الإسرائيلية إلى الأبد".

وأشار إلى أنه "يجب علينا أن نصل الى حدود ثابتة لدولة إسرائيل لضمان عدم تحول الضفة الغربية إلى منطقة كقطاع غزة".