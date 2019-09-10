جونسون: سنتوصل لاتفاق بشأن "بريكست" ومستعدون للخروج من اتحاد أوروبا دون اتفاق

ركّز رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​، على "أنّنا سنتوصّل إلى اتفاق بشأن خروج ​بريطانيا​ من ​الاتحاد الأوروبي​، وسنعمل جاهدين للوصول إلى اتفاق". ولفت لأطفال خلال زيارة إلى مدرسة، إلى "أنّني كنت في ​إيرلندا​ أمس أتحدّث إلى أصدقائي الإيرلنديين بشأن كيفيّة فعل ذلك. وسنذهب إلى ​بروكسل​ ونتحدّث مع بعض العواصم الأوروبية الأُخرى". ولفت إلى أنّه "ثمّة سبيل للوصول إلى اتفاق، لكن ذلك سيتطلّب كثيرًا من العمل الشاق. علينا أن نكون مستعدّين للخروج دون اتفاق، وسنخرج دون اتفاق إذا كان لا بدّ من ذلك".

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