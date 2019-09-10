ترمب يقيل مستشاره للأمن القومي جون بولتون







اسماء السيد - واشنطن: أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء جون بولتون مستشاره للأمن القومي بسبب عدم "الاتفاق مع العديد من اقتراحاته". وكتب ترمب في تغريدة "أبلغت جون بولتون الليلة الماضية أننا لم نعد بحاجة إلى خدماته في البيت الأبيض". وأضاف "أنا لا أتفق مع العديد من اقتراحاته" في إشارة إلى هذا الرجل المعروف بمواقفه الصارمة حيال إيران وروسيا وكوريا الشمالية.

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