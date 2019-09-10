حادث مفجعطالب سعودي في الصف السادس الإبتدائي يخنق صديقه

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شهدت مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض حادثة مروعة بعد وفاة أحد طلابها مخنوقًا من زميل آخر له، ولم تفلح محاولات إسعافه من قبل المتواجدين. ووفقاً لعدد من الصحف السعودية فأن الطالب الذي يدرس في الصف السادس، ويبلغ ١٢ عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، ورغم محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياه .

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على جانب آخر، باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.

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