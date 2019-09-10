حادث مفجعطالب سعودي في الصف السادس الإبتدائي يخنق صديقه

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شهدت مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض حادثة مروعة بعد وفاة أحد طلابها مخنوقًا من زميل آخر له، ولم تفلح محاولات إسعافه من قبل المتواجدين. ووفقاً لعدد من الصحف السعودية فأن الطالب الذي يدرس في الصف السادس، ويبلغ ١٢ عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، ورغم محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياه .
صور أهم الأحداث التاريخية في السعودية
على جانب آخر، باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.
الصين: لقطات مذهلة لطلاب الشاولين
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الصين: لقطات مذهلة لطلاب الشاولين
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.