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حادث مفجعطالب سعودي في الصف السادس الإبتدائي يخنق صديقه

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

شهدت مدرسة بشر بن الوليد الابتدائية بحي ضاحية لبن بالرياض حادثة مروعة بعد وفاة أحد طلابها مخنوقًا من زميل آخر له، ولم تفلح محاولات إسعافه من قبل المتواجدين. ووفقاً لعدد من الصحف فأن الطالب الذي يدرس في الصف السادس، ويبلغ ١٢ عامًا تعرّض لحادثة اختناق في ساحة المدرسة من قِبل أحد زملائه في الصف، ورغم محاولة إسعافه وطلب فرقة الهلال الأحمر التي حاولت إنقاذه، ونقله لمستشفى الملك خالد الجامعي، إلا أنه فارق الحياه .

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على جانب آخر، باشرت الجهات الأمنية موقع الحادثة، ورفعت البصمات، وتم مشاهدة الكاميرات، قبل أن يتم فتح محضر تحقيق بذلك لمعرفة دواعي الحادثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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