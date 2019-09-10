واشنطن: لا نزال منفتحين لإجراء محادثات مع طهران بشأن "صفقة شاملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (أ ش أ):
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنها لا تزال منفتحة لإجراء محادثات مع طهران، بشأن ما سمته "صفقة شاملة".
وأكدت واشنطن، خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الفصلي في فيينا، اليوم الثلاثاء، أن إخفاق إيران في التعامل مع مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول.
ولفت بيان للبيت الأبيض، إلى أن أي مؤشر على أن إيران لا تتعاون بشكل كاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن مسألة تتعلق بأنشطة نووية غير معلنة محتملة، يثير أسئلة جادة وعميقة.
واتّخذت طهران سلسلة خطوات انتقامية لخفض تعهداتها بموجب الاتفاقية النووية بعدما انسحبت واشنطن منها العام الماضي وأعادت فرض عقوبات على إيران.
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