وزير الإسكان: صرف 25 مليار جنيه بـ"العلمين الجديدة" حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:
قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن معظم المدن "شاخت وعجزت"، لذلك كان من الضرورة تنفيذ المدن الجديدة الموجودة الآن منذ زمن بعيد.
وأضاف وزير الإسكان خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، أن البعض يتخيل أن الوزارة تضغط نفسها لتنفيذ الكم الكبير من المدن الكبيرة، لكن هذا الضغط نتيجة الحاجة السريعة لهذه المدن.
وأكد أنه حتى الآن تم صرف ما يقرب من 25 مليار جنيه في مدينة العلمين الجديدة فقط.
وجاء المؤتمر الصحفي على هامش توقيع بروتوكول بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أوراسكوم بشأن تدوير المخلفات وإنتاج الطاقة بمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.
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