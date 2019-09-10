السيسي يدعو البرلمان للانعقاد أول أكتوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الأول، صباح الثلاثاء الأول من أكتوبر المقبل.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها اليوم، القرار الجمهوري رقم 452 لسنة 2019، بدعوة مجلس النواب للانعقاد.
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