في محضر رسمي.. طبيبة بيطرية في كفر الشيخ تتهم مسئولين بالاعتداء عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حررت طبيبة بيطرية تقيم بمدينة بلطيم في كفر الشيخ، محضر شرطة ضد مدير عام الطب البيطري، ووكيل الوزارة في المحافظة، بتهمة سبها بالألفاظ النابية وطردها من المكتب.

تفاصيل الواقعة بدأت في الظهور بعد تلقي مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بلاغًا من "س.ع"، 51 سنة، طبيبة بيطرية بإدارة بلطيم البيطرية، ضد مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، تتهمه فيه بطردها من مكتبه وسبها وقذفها بألفاظ نابية، لاعتراضها على صرف حوافز غير مستحقة لبعض المسئولين بإدارة الطب البيطري.

وأكدت الطبيبة البيطرية في بلاغها أنها توجهت لوكيل الوزارة المشكو في حقه تبدي اعتراضها، كمسئول لجنة الحوافز بإدارة بلطيم البيطرية، على موافقته على صرف حوافز مالية لبعض العاملين في إدارة بلطيم البيطرية.

وقالت إنه عقب اعتراضها رد عليها بعصبية قائلا لها: "امشي أطلعي بره"، مؤكدة أنه أعقب ذلك بألفاظ وكلمات نابية اضطرت بعدها لمغادرة المكان.

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تحرر عن ذلك المحضر رقم 4665 لسنة 2019 إداري قسم شرطة أول كفر الشيخ، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

من جانبه نفى الدكتور عبد الحكيم أبو عامر، مدير عم الطب البيطري في كفر الشيخ، اتهام الطبيبة البيطرية في بلاغها ضده، بطردها من مكتبه وسبها بألفاظ نابية.

وقال مدير عام الطب البيطري في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "كل واحد عايز يشتغل بالطريقة اللي تعجبه وأنا ما عنديش كده، هناك لوائح وقوانين منظمة للعمل، نعمل عليها وهذا ما حدث مع الطبيبة صاحبة البلاغ".

وأضاف "أبو عامر" أن صاحبة البلاغ حضرت لمكتبه رفقة زميلة لها من نفس الإدارة بسبب خلاف بينهما على بعض الأمور المادية البسيطة في المكافآت، وعندما أوضحت لزميلتها طريقة الصرف، ردت صاحبة البلاغ قائلة أيوة انتوا بتغنوا وتردوا على بعض"، مؤكدًا أنه لم يتعرض لها بالحدث بألفاظ نابية أو طرد من المكتب.