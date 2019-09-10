ترامب يقيل مستشار الأمن القومي جون بولتون: خدماته لم تعد مطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، بتقديم استقالته من منصبه، لافتًا إلى أنه تلقى الاستقالة صباح اليوم.
وأضاف ترامب في تغريدة له على "تويتر"، أنه أبلغ بولتون أمس، أن خدماته لم تعد مطلوبة في البيت الأبيض، معبرًا له عن شكره وامتنانه لخدمة وطنه.
واستطرد ترامب أنه اختلف بشدة مع العديد من اقتراحات بولتون، كما فعل آخرون في إدارته.
ومن المتوقع أن يعقد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، ووزير الخزانة ستيفن منوشن، ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جون بولتون، الذي أقاله ترامب من منصبه، مؤتمرا صحفيًا، وفقًا لما جاء في بيان للبيت الأبيض.
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