السيسي يوافق على إضافة كلية "التكنولوجيا الحيوية" لجامعة النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى: وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إضافة كلية "التكنولوجيا الحيوية" إلى جامعة النيل الأهلية. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، قرار الرئيس السيسي بإضافة كلية "التكنولوجيا الحيوية" إلى كليات جامعة النيل الأهلية.

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