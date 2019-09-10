مأمورية تداهم مصحة مخالفة في أبو النمرس.. ونقل 20 نزيلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

داهمت مأمورية تابعة لوزارة الصحة بالتنسيق مع مركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، مقر مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان.

مصدر مطلع على التحقيقات أفاد بأن مجموعة شباب استأجروا فيلا بقرية شبرامنت، واتخذوها مصحة لعلاج الإدمان دون استصدار أي تراخيص او مراجعة الجهات المختصة.

حسب المصدر، بدأ العمل في المصحة منذ فترة قصيرة، موضحا أنه تم إيداع 20 نزيلا بمصحة حكومية، وغلق وتشميع الفيلا لحين انتهاء التحقيقات.

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وفي أغسطس قبل الماضي، غادر نحو 100 شخص كانوا يتلقون العلاج داخل مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة حدائق الأهرام، فور علم نزلاء المصحة بوفاة زميلهم "محمد"، 28 سنة، عقب تعرضه للضرب على يد 5 من القائمين على إدارة المصحة المكونة من طابقين.

وجاءت الواقعة بعد أيام من انتحار طالب يدعى "هاني.أ"، 26 سنة، مقيم بالشيخ زايد، بعدما ربط ملاءة سرير بنافذة حديدية بغرفته وشنق نفسه.

وعُثر على جثته مسجاة أعلى سرير بغرفة الاستقبال بالمصحة، وبها حز دائري حول الرقبة، واتهم والده إدارة المصحة بالإهمال.