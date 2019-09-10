18 سنة على اغتيال أحمد شاه مسعود من قبل ارهابيان تونسيان

اليوم هو التاسع من سبتمبر، و هي الذكرى الثامنة عشر لاغتيال القائد الأفغاني أحمد شاه مسعود الملقب بـ"أسد بانشير" من طرف ارهابيان تونسيان - الأول يدعى عبد الستار دحمان وهو خريج معهد الصحافة بتونس والثاني يدعى رشيد بوراوي - كانا يحملان جوازي سفر بلجيكيان مزورين، وافق مسعود على إجراء مقابلة معها بصفتهما صحفيان ادعيا العمل مع محطة تلفزيونية عربية. وحال اقترابهما منه تفجرت قنبلة كانت زرعت في كاميرا التصوير مما ادى الى اصابة بليغة لاحمد شاه مسعود انجر عنها وفاته بعد ساعات. ولقي أحد المنفذين مصرعه في الحال فيما نفذ الحراس في الصحافي المزعوم الثاني، حكم الاعدام لاحقا.

وعلى الرغم من مرور نحو عقدين من الزمن على اغتيال مسعود إلا أن الكثير من تفاصيل اغتياله ما زالت غامضة، غير انه من المؤكد وفق تحاليل العديد من المؤرخين و اخصائيي الدراسات السياسية الجيو استراتيجية ان الاغتيال كان تحضيرا لاحداث 11 سبتمبر 2001 التي كانت بمثابة الزلزال الذي دكَّ اركان السياسات و العلاقات الدولية برمتها.

و كانت ضربات 11 سبتمبر 2001 ضد مواقع استرتيجية بالولايات المتحدة أعنف وأشرس هجمة إرهابية في التاريخ الحديث، وهي التي استهدفت الأراضي والأجواء الأمريكية و قدمت الهجمات مبررا بعد ذلك للأمريكيين أنفسهم لغزو دول والتدخل في شؤون بلدان أخرى عديدة، سواء من خلال الموجة الأولى التي عرفت باسم الحرب على الإرهاب وشملت العراق وأفغانستان، أو من خلال موجة ما يعرف بـ"الربيع العربي".

ولد أحمد شاه مسعود في بانشير عام 1954، و كان أبوه دوست محمد خان عقيداً في الجيش الأفغاني، وهو من أصول طاجيكية. وبدأ عضواً في الجمعية الإسلامية التي أسسها عبد الرحيم نيازي في 1969.

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كانت الشيوعية تستشري في أفغانستان في الستينات، لكنها لم تلاق صدى حقيقياً عند السواد الأعظم من الشعب رغم تعدد الأحزاب الشيوعية، فمنها ما كان يتبنى الماركسية، و منها ما كان يتبنى الماوية، لكن الأحزاب الماركسية انتصرت في النهاية، و حققت ضربة كبرى بالإنقلاب على الملكية، و نفى الملك ظاهر شاه من أفغانستان، لتدخل أفغانستان بعدها في دوامة من الإنقلابات و إنعدام الاستقرار السياسي، حتى دخل بابراك كارمل كابول على متن دبابة سوفيتية، فانفجرت المقاومة في كل أنحاء أفغانستان.

درس مسعود في ثانوية الإستقلال الفرنسية، و أتقن اللغة الفرنسية، ثم أصبح طالب هندسة في جامعة كابول ، بعدها صار أحد قادة المقاومة ضد الإحتلال السوفياتي، و لعب دورا كبيرا في إخراج السوفيات من أفغانستان. و تحصن في وادي بانشير ما أكسبه لقب "أسد بانشير".

وفي أوائل التسعينات من القرن الماضي. أصبح وزيرا للدفاع، ثم نائباً للرئيس تحت رئاسة برهان الدين رباني.وبعد إنهيار حكومة رباني وصعود طالبان. أصبح مسعود القائد العسكري لتحالف الشمال، وهو إئتلاف من أطراف أفغانية عدة إشتركت في الحرب الأهلية الطويلة. ولما سيطرت طالبان على معظم المناطق الأفغانية ، إضطرت قوات مسعود للتقهقر وبشكل متزايد داخل المناطق الجبلية في الشمال.

يذكر أن مسعود كان مثقفا يتكلم الفارسية والفرنسية والعربية والروسية والإنجليزية والبشتونية والهندية ولغات محلية أخرى. و يشار إليه أحيانا بألقاب مثل أسد بانشير، وفاتح كابول، وأمير صهيب (أمير صاحب).