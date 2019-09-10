في ذكرى يوم المعلم الـ35.. هكذا تقدمت الصين

بالعلم والمال يبني الناس ملكهم ...... لم يبن ملك على جهل وإقلال

وقف كل المجتمع الصيني للمعلم في هذا اليوم احتراما له منذ 35 عاما مضىوا ويقفوا له اليوم إحتفالا وإحتفاءا به ولما لا وهم يبجلونه ويعتبرون مهنة التدريس هي الأسمى في بلادهم فحق لهم أن يأخذوا نصيبا في ركب التقدم بهذا الصنيع .

هنا في جمهورية الصين الشعبية و في الـ 10 من سبتمبر يحتفل

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الشعب اليوم بيوم المعلم حيث يقدمون للمعلم هدايا يعربون فيها عن مدى تقديرهم له حيث في هذا اليوم تعقد الصين اجتماعات ومهرجانات واحتفالات توزيع الجوائز وفي كثير من الأحيان يعطي التلاميذ الزهور والهدايا لهم .

فقد اكتسب يوم المعلم مكانة الاحتفال الوطني في الصين في 21 يناير 1985، بعد الثورة

الثقافية في الصين .

وقد نشرت صحيفة الشعب الصينية، بعض الحقائق حول التعليم والمعلمين في الصين، للمساعدة في فهم نظام التعليم في المجتمع الصيني، وجاء فيها أن الصين تمتلك أكبر وأقدم نظام تعليمي في العالم يعود لأكثر من ألفي عام، ويمثل الاستثمار في التعليم حوالي 4٪ من إجمالي الناتج المحلي في الصين.

ويوجد بالصين حالياً نحو 16 مليون معلم، فيما شكلت المعلمات الإناث نسبة 65% منهم، وبحسب ما أوضحته الصحيفة، ما بين كل 85 مواطناً صينياً هناك على الأقل يوجد مدرس واحد.