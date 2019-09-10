بالعلم والمال يبني الناس ملكهم ...... لم يبن ملك على جهل وإقلال
وقف كل المجتمع الصيني للمعلم في هذا اليوم احتراما له منذ 35 عاما مضىوا ويقفوا له اليوم إحتفالا وإحتفاءا به ولما لا وهم يبجلونه ويعتبرون مهنة التدريس هي الأسمى في بلادهم فحق لهم أن يأخذوا نصيبا في ركب التقدم بهذا الصنيع .
هنا في جمهورية الصين الشعبية و في الـ 10 من سبتمبر يحتفل
فقد اكتسب يوم المعلم مكانة الاحتفال الوطني في الصين في 21 يناير 1985، بعد الثورةالثقافية في الصين .
وقد نشرت صحيفة الشعب الصينية، بعض الحقائق حول التعليم والمعلمين في الصين، للمساعدة في فهم نظام التعليم في المجتمع الصيني، وجاء فيها أن الصين تمتلك أكبر وأقدم نظام تعليمي في العالم يعود لأكثر من ألفي عام، ويمثل الاستثمار في التعليم حوالي 4٪ من إجمالي الناتج المحلي في الصين.
ويوجد بالصين حالياً نحو 16 مليون معلم، فيما شكلت المعلمات الإناث نسبة 65% منهم، وبحسب ما أوضحته الصحيفة، ما بين كل 85 مواطناً صينياً هناك على الأقل يوجد مدرس واحد.
كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى يوم المعلم الـ35.. هكذا تقدمت الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.