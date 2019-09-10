اخبار العالم

ضبط 17 إفريقيا و33 تونسيا حاولوا اجتياز الحدود خلسة لإيطاليا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

تمكنت دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بولاية صفاقس التونسية من ضبط 17 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة، و33 تونسيا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية

بإتجاه إيطاليا.

 

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم مصادرة مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية كانت

بصحبة الأشخاص المعتقلين، وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم ابرموا اتفاقا مع أحد منظمي عمليات الاجتياز، بغرض المشاركة في عملية إبحار بصورة غير شرعية بإتجاه إيطاليا.


وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 17 إفريقيا و33 تونسيا حاولوا اجتياز الحدود خلسة لإيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا