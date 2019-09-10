ضبط 17 إفريقيا و33 تونسيا حاولوا اجتياز الحدود خلسة لإيطاليا

تمكنت دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بولاية صفاقس التونسية من ضبط 17 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة، و33 تونسيا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية

بإتجاه إيطاليا.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم مصادرة مبالغ مالية بالعملتين المحلية والأجنبية كانت

بصحبة الأشخاص المعتقلين، وبالتحقيق معهم اعترفوا أنهم ابرموا اتفاقا مع أحد منظمي عمليات الاجتياز، بغرض المشاركة في عملية إبحار بصورة غير شرعية بإتجاه إيطاليا.



وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.