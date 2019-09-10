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المفوضية الأوروبية تطلب من بريطانيا إرسال من يمثلها حال تأجيل بريكست

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 أكدت المفوضية الأوروبية أنه على بريطانيا أن ترسل مفوضا أوروبيا يمثلها في الجهاز التنفيذي الجديد، حال تأجيل موعد خروجها من الاتحاد (بريكست)، والمحدد بتاريخ 31 أكتوبر القادم.

 

وتقضي المعاهدات الأوروبية النافذة بأن ترسل كل دولة عضو في الاتحاد ممثلا عنها للمفوضية الأوروبية، وهذا ما

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قد ينطبق على بريطانيا في حال عدم تنفيذ بريكست، حسبما ذكرت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.


وفي هذا السياق، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية الجديدة أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد لا يزال ينتظر ما ستتمخض

عنه الأمور في لندن، فـ"بريكست ليس نهاية الأشياء، بل بداية علاقة مستقبلية"، وفق كلامها خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم.


وشددت على أهمية التوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين بروكسل ولندن ضمن إطار علاقات مستقبلية جيدة على ضفتي المانش، واصفة ما يجري حاليا بملف بريكست بالعملية الصعبة، وقالت: "لم نكن نرغب يوما ببريكست ولكننا نحترم قرار أصدقائنا البريطانيين".

 

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