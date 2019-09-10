المبعوث الأمريكي لإيران يحذّر من مخاطر التمدد الإيراني في المنطقة

حذر المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك، من مخاطر التمدد الإيراني في المنطقة، منبها في الوقت ذاته أن (طهران) تسعى إلى استنساخ التجربة اللبنانية في اليمن.
وشدد هوك - حسبما نقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الثلاثاء - على وجوب منع إيران من ترسيخ نفوذها فياليمن، بالتوازي مع تقييد التوسع الإيراني في لبنان وسوريا والعراق، داعيا إلى مواجهة طموحات إيران وإلا فإن الهلال الإيراني سيصبح قمرا كاملا..على حد وصفه.
ورأي هوك، أن إيران تستخدم اليمن اليوم لتعزيز مكانتها الإقليمية، موضحا أن الأخطر من ذلك أنها تستغل تحالفها مع الحوثيين، لتهديد وصول ربع إمدادات النفط في العالم عبر تحكمها بمضيقي باب (المندب) و(هرمز).
وكان المبعوث الأمريكي الخاص لإيران قد أكد - في 4 سبتمبر الجاري، خلال مؤتمر صحفي - أن الحرس الثوري يدرب ويمول وكلاءه حول الشرق الأوسط، وأن (طهران) ترغب في أن توسع هذه الجماعات حدود ثورة النظام وتبث الفوضى والعنف الطائفي.
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