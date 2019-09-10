بولتون: واثقون من أن إيران تمارس "خداعا عميقا"

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، أن واشنطن على ثقة من أن النظام الإيراني يمارس "خداعا عميقا".

وأضاف بولتون -في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الثلاثاء، ،

أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية- "ونحن على بعد أسبوعين من اجتماعات الجمعية العمومية (للأمم المتحدة) نحن واثقون من أن إيران تمارس خداعا عميقا".



وأضاف أن، إيران نفت سابقا أن ناقلة النفط "أدريان داريا1" كانت متوجهة إلى سوريا، واليوم أكدت طهران أنها أفرغت نفطها هناك".

ومن المقرر أن تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاتها في الـ17 من الشهر الجاري في مدينة نيويورك الأمريكية.