التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى اليوم الثلاثاء، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية الأمريكية جويل روزنبرج . السعودى اليوم الثلاثاء، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية الأمريكية جويل روزنبرج . وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين أكدا خلال اللقاء أهمية بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودى يلتقي رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.