الوزراء السعودي يوافق على مذكرة تفاهم مع مصر في مجال الشئون الإسلامية

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربيةفي مجال الشئون الإسلامية والأوقاف.
وأوضح المجلس خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وفقًا لوكالة الأنباء السعودية ـ أنه قرر الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر العربيةفي مجال الشئون الإسلامية والأوقاف.
كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الشئون الإسلامية في جمهورية غينيا ، في مجال الشئون الإسلامية والأوقاف، وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك.
البيان المشترك الصادر عن السعودية والإمارات، وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، وتشديد على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.
ونوه المجلس بما اشتمل عليه
وأعرب مجلس الوزراء السعودي عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية في السودان، مؤكدًا أنها خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في الجمهورية السودانية وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.
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