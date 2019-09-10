طائرات استطلاع إسرائيلية تخترق الأجواء اللبنانية رغم تهديدات حزب الله

اخترقت طائرات استطلاع إسرائيلية من دون طيار الأجواء اللبنانية، وحلقت على ارتفاعات منخفضة في بعض مناطق الجنوب اللبناني، وذلك على الرغم من قيام حزب الله بإسقاط طائرة استطلاعية إسرائيلية بالأمس.

ونفذت طائرات الاستطلاع الإسرائيلية طيرانا دائريا فوق منطقة العديسة (بمحافظة النبطية جنوبي البلاد) لبعض الوقت، ثم عادت أدراجها تجاه إسرائيل، لتعاود في وقت لاحق الطيران الاستطلاعي في نفس المنطقة بالجنوب اللبناني.

وكان عناصر من حزب الله قد أسقطوا فجر أمس الإثنين طائرة إسرائيلية

من دون طيار عقب دخولها الأجواء اللبنانية باتجاه بلدة (رامية) الجنوبية، وذلك في إطار حالة التصعيد المتبادل بين الحزب وإسرائيل المستمرة منذ أسابيع، والتي كادت أن تؤدي إلى اشتعال حرب عقب سقوط طائرتين إسرائيليتين من دون طيار داخل نطاق ضاحية بيروت الجنوبية في 25 أغسطس الماضي والتي تعد بمثابة معقل الحزب ومنطقة نفوذه الرئيسية.واتهم حزب الله إسرائيل بالعمل على تنفيذ عملية هجومية في منطقة الضاحية الجنوبية باستخدام الطائرتين من دون طيار اللتين سقطتا الشهر الماضي، وأعلن أنه سيستهدف - في المطلق - طائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تخترق الأجواء اللبنانية وسيعمل على إسقاطها، غير أنه عاد لاحقا وقال إنه سيحدد وتيرة استهداف هذه الطائرات في إطار ما يراه مناسبا من تكتيكات عسكرية وحتى لا يستنزف ما لديه من قوى وإمكانيات لإسقاط مثل هذا النوع من الطائرات.واعتادت إسرائيل، لا سيما عقب الحرب مع حزب الله صيف عام 2006 ، انتهاك الأجواء اللبنانية باستخدام الطائرات الحربية وكذلك طائرات الاستطلاع من دون طيار.