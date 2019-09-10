إعلان مرتقب على لسان نتنياهو .. فلسطين تحذر

قال مسئول إسرائيلي، ظهر اليوم، إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ينوي الإعلان عن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وبحسب تغريدة نشرها الصحفي الإسرائيلي، باراك رفيد، على تويتر، فإن المسئول الإسرائيلي أبلغه أن البيان الذي

سيدلي به نتنياهو، مساء اليوم، يتعلق بنيته تنفيذ عمليات ضم في الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف أن مكتب رئيس الحكومة رفض التعقيب على ذلك.