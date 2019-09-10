الأردن تستدعي سفير إسرائيل للمطالبة بالإفراج عن أردنييْن محتجزين لديها

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الإسرائيلي للمطالبة بالإفراج عن أردنييْن محتجزين في إسرائيل.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، أنها تعمل من خلال جميع الوسائل الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لإطلاق سراح الأردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة عبد الباقي اللذين اعتقلتهما السلطات الإسرائيلية بعد عبور جسر الملك حسين.
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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة إن "الوزارة تواصل جهودها للإفراج عن المعتقلين. واستدعت، اليوم، السفير الإسرائيلي في عمّان للمطالبة بالإفراج الفوري عنهما، وإعلام الوزارة بكافة تفاصيل الاعتقال والتهم الموجهة لهما ومجريات التحقيقات وضمان حقوقهما القانونية".
وأوضح القضاة أن القنصل الأردني في تل أبيب زار، اليوم، مرعي في مركز احتجازه لمتابعة القضية وتقديم الإسناد له والاطلاع على ظروف الاحتجاز.
وشدد القضاة على أن الوزارة تتابع، بشكل مستمر ومكثف ويومي، كل ما يتعلق بمن يتم اعتقالهم وكذلك الأردنيين في السجون الإسرائيلية.
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