جونسون: سنتوصل إلى اتفاق وسنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، أنه سيتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي وأنه سيغادر التكتل في 31 أكتوبر كما هو مقرر.

وقال لأطفال، خلال زيارة لمدرسة، "سنتوصل إلى اتفاق وسنعمل جاهدين للوصول إلى اتفاق... كنت في إيرلندا أمس أتحدث إلى أصدقائي الإيرلنديين بشأن كيفية فعل ذلك. وسنذهب إلى بروكسل ونتحدث مع بعض العواصم الأوروبية الأخرى".

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وأضاف "ثمة سبيل للوصول إلى اتفاق لكن ذلك سيتطلب كثيراً من العمل الشاق. علينا أن نكون مستعدين للخروج دون اتفاق... سنخرج دون اتفاق إذا لم يكن من ذلك بد".

كان جونسون قد مني بهزائم في البرلمان البريطاني الذي صادق على تشريع يجبره على طلب تأجيل الخروج من الاتحاد في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل 31 أكتوبر، موعد الخروج. كما صوت البرلمان مرتين ضد طلب تقدم به جونسون لتنظيم انتخابات مبكرة منتصف شهر أكتوبر أي قبل موعد الانسحاب من التكتل الأوروبي.