مصر تعتقل خلية لتنظيم "الإخوان" الإرهابي مرتبطة بتركيا

تمكنت مصر من تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم "الإخوان" الإرهابي على ارتباط بتركيا، كانت تحاول تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى في البلاد.

وقال بيان لوزارة الداخلية المصرية، نشره موقع "بوابة الأهرام" اليوم الثلاثاء، إن "قطاع الأمن الوطني نجح في رصد وضبط منفذي مخطط لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي".

وأضاف البيان أن "المعلومات كشفت أبعاد التحرك المشار إليه والتي ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف (تهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا، توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التى تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية)، وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم".

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وأشار البيان إلى "نجاح الجهود في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة في إعداد المخطط وهم (ياسر محمد حلمي زناتي، محمود حسين أحمد حسين، أيمن أحمد عبد الغني حسنين، مدحت أحمد محمود الحداد)، حيث تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد، عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط 16 منهم، وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات".