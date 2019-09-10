قوات عراقية تشن هجوماً على "داعش" شمال تكريت

شنت القوات العراقية المشتركة، صباح اليوم الثلاثاء، هجوماً على أحد المعاقل المهمة لتنظيم "داعش" الإرهابي قرب مدينة تكريت شمال العاصمة بغداد.

وقال الرائد خليل نامس من قيادة شرطة المحافظة إن" قوات جهاز مكافحة الإرهاب مدعومة بتشكيلات من قوات الجيش والشرطة بدأت صباح اليوم هجوماً على منطقة جزيرة كنعوص بالقرب من قضاء الشرقاط لتطهيرها من بقايا عناصر داعش الذين يتخذون من الجزيرة التي تقع في نهر دجلة وكراً ومنطلقاً لها".

وأضاف أن "الهجوم، الذي أطلق عليه التراب الأسود، بدأ بقصف مركز وكثيف من طائرات التحالف الدولي وطيران الجيش العراقي على مواقع وأوكار عناصر داعش المتغلغلة وسط النباتات الكثيفة التي تغطي المنطقة".

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وأوضح أن "قوات جهاز مكافحة الإرهاب، بقيادة الفريق عبدالوهاب الساعدي، شرعت ظهر اليوم بالدخول إلى الجزيرة عن طريق القوارب وبدأت حملة تفتيش دقيقة للجزيرة التي تبلغ مساحتها نحو 4 كم مربعاً"، مشيراً إلى العثور على خمس جثث لعناصر داعش والاستيلاء على تجهيزات ومؤن وأسلحة وأعتدة متنوعة.

وشدد الرائد خليل نامس على "استمرار الهجوم وعمليات التفتيش حتى تطهير المنطقة نهائيا وتثبيت نقاط حراسة لمنع عودة عناصر داعش إليها".

تعد منطقة جزيرة كنعوص من أخطر المناطق التي ما زالت تشهد تواجداً مهماً لعناصر داعش فيها.