130 قتيلا ومصاباً في تدافع خلال تأدية زيارة عاشوراء في كربلاء العراقية

ذكر متحدث باسم وزارة الصحة العراقية أن ما لا يقل عن 31 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين يوم الثلاثاء خلال إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء العراقية.



ونشر ناشطون صورا بعد وقوع الحادث لأعداد من الزوار فاقدي الوعي على الأرض بينما يحاول آخرون إسعافهم.



ويشارك عشرات آلاف من المسلمين الشيعة سنويا في استعادة مشاهد "واقعة الطف" التي قتل فيها الإمام الحسين على يد جيش الخليفة الاموي يزيد ابن معاوية، مع أغلب أفراد عائلته العام 680 ميلادية.



وبعد صلاة الظهر، في العاشر من محرم يشارك الزوار بما يعرف بـ "ركضة طويريج" والتي تجسد قيام عامة الناس بعد واقعة الطف بالتوجه لدفن الإمام الحسين والضحايا من عائلة الامام الذين سقطوا في المعركة. وتعد ركضة طويريج التي أعقبها حرق الخيام آخر ما يؤديه المشاركون في إحياء ذكرى الواقعة.