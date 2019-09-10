كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نصر الله: لا خطوط حمراء في الدفاع عن لبنان من إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال زعيم حزب الله حسن نصر الله اليوم الثلاثاء إنه لا توجد خطوط حمراء متبقية في الدفاع عن لبنان من العدوان الإسرائيلي.

وقال نصر الله في خطاب بثه التلفزيون: "على الرغم من كل التهديدات والترهيب، فإننا نؤكد اليوم ميزان القوى ونعزز قوة الردع التي تحمي بلادنا".

وأضاف في بيان بمناسبة عاشوراء: "من أجل الدفاع عن لبنان وسيادته وأمنه وكرامته، ولم تعد هناك خطوط حمراء على الإطلاق".

وقال أن هذا لا يعني أن القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، ولن يتم احترامه، ولكن لبنان وشعبه لهما الحق في الدفاع عن أنفسهم.

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وقال حزب الله إنه سقط وسيطر على طائرة إسرائيلية بدون طيار في جنوب لبنان يوم الاثنين بعد أسبوع من تبادل حزب الله وإسرائيل لإطلاق النار عبر الحدود في أعنف تبادل للقصف بين الأعداء منذ زمن طويل منذ حرب 2006.

وفي وقت سابق أسقط حزب الله طائرة إسرائيلية بدون طيار بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وأنها باتت بحوزتهم.

واندلعت توترات بين إسرائيل وحزب الله على إثر ذلك، حيث أطلق مقاتلو الحزب صواريخ مضادة للدبابات على شمال إسرائيل ردا على ما قالوا إنه "استهداف الضاحية الجنوبية في بيروت" بالطائرتين.