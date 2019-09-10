كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرون جزائريون يطالبون برحيل برحيل رئيس الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهر الآف المتظاهرون الجزائريون اليوم الثلاثاء، مطالبين برحيل رئيس الحكومة نور الدين بدوي، مستنكرين خطاباته التي يتحدّث فيها عن الشأن السياسي خاصة التي أعلن فيها استدعاء الهيئة الانتخابية في 15 سبتمبر الجاري.

وخرج المتظاهرين اليوم للشوارع الرئيسية بالعاصمة، في مسيرة سلمية مواصلة للحراك الطلابي في أسبوعه الـ29، مرددين "الجنرالات إلى المزبلة والجزائر ستنال الاستقلال"، و"جزائر حرة ديمقراطية".

وردد المتظاهرون شعار "راهو جاي العصيان المدني"، أي "العصيان المدني قادم"، معتبرين "ذهاب السلطة لانتخابات رئاسية بهذه السرعة محاولة للانقلاب على حراك الشارع الذي لم تلبى مطالبه بعد".

وتداولت الأوساط الإعلامية والسياسية في الجزائر، ترجيح الإعلان عن خبر تقديم نور الدين بدوي استقالته خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورجح الخبير الدستوري فوزي أوصديق استقالة حكومة بدوي قبل يوم 15 من الشهر الجاري، قائلاً "تقتضي الأصول القانونية ومتطلبات الّشارع، أن تكون الاستقالة قبل أي إجراء في العملية الانتخابية، بحكم أنها أحد التوصيات الصادرة عن الشارع".

وأضاف أوصديق، أن السلطة بحاجة لإثبات حسن نيتها، وامتصاص اندفاع الحراك الذي عاد بقوة مع ما يعرف بالدخول الاجتماعي في الجزائر، إلى جانب أن الهيئة الانتخابية التي سيتم استدعاؤها ستضم شخصيات من الحراك وبالتالي يستحيل أن يتم قبول الخطوة قبل استقالة بدوي.

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وكان الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، دعا أمس الإثنين في جلسة لمجلس الوزراء إلى مناقشة مشروع قانون السّلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات، مؤكداً على ضرورة الذّهاب للرّئاسيات للخروج بالبلاد من أزمتها.