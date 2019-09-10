كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تتخوف من إبادة جماعية في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة، بفتح تحقيق بشأن الوضع في كشمير الهندية، محذراً من احتمال أن تحصل "إبادة جماعية" في المنطقة التي يشكل المسلمون غالبية سكانها.

ووفقاً لوكالة الأنباؤ الألمانية،اً قال الوزير أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن "سكان ولاية جامو وكشمير المحتلة من الهند يستعدون للأسوأ"، مضيفًا "أتخوف من فكرة ذكر كلمة إبادة هنا، لكن عليّ ذلك".

ونفّذ الجيش الهندي عملية أمنية في كشمير منذ 5 أغسطس تحسباً لوقوع اضطرابات في وقت ألغت نيودلهي الاستقلال الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة. ولا تزال شبكات الهواتف النقالة والإنترنت مقطوعة في جميع مناطق الإقليم باستثناء عدة جيوب.

وتسبب النزاع في كشمير، المقسّمة بين الهند وباكستان منذ عام 1974 بحربين كبيرتين وبعدد لا يحصى من الاشتباكات بين البلدين الجارين المسلحين نووياً.

وشدد قرشي على أنه "على مدى الأسابيع الستة الماضية، حوّلت الهند جامو وكشمير المحتلة إلى أكبر سجن في العالم".

وأضاف "يتردد اليوم صدى رواندا و سربرنيتسا والروهينجا ومذبحة غوجارات في بلدات جامو وكشمير المحتلة من الهند وجبالها وسهولها المهجورة والتي تعيش حالة من الصدمة".

واتّهم الهند بتوقيف أكثر من 6000 شخص بدون مراعاة الأصول القانونية. وأفاد أنه تم نقل كثيرين بينهم إلى "سجون في كافة أنحاء الهند"، مشيراً إلى تقارير تحدثت عن "تعذيب الجنود الهنود للناس علناً".

وحضّ الوزير المجلس على الاستجابة إلى توصيات مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه وسلفها زيد رعد الحسين، وفتح تحقيق دولي في الوضع في كشمير الهندية.