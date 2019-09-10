قضية “فتاة الوشم” ..تأجيل الجلسة والبحث لازال جاريا عن 4 متهمين

انعقدت صباح اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف ببني ملال خامس الجلسات في قضية خديجة، المعروفة “بفتاة الوشم”، بحضور جميع المتهمين المتابعين في القضية، والضحية خديجة.
وتم تأجيل القضية لجلسة 15 شتنبر المقبل، لضم جميع الملفات في جلسة واحدة بطلب من دفاع المتهمين، بعدما تم إلقاء القبض على آخر المتهمين “م.م” في الأسابيع الماضية.
هذا وقد تم تقديم المتهمين 12 في حالة اعتقال، أمام المحكمة، بينما حضر أحدهم في حالة سراح.
وقالت خديجة ل “اليوم24″، إن عناصر الدرك الملكي بأولاد عياد، أخبروها أن البحث لازال جاريا عن 4 متهمين متورطين في هذه القضية.
واستأثرت قضية “فتاة الوشم”، خديجة، باهتمام الرأي العام الوطني، والدولي، بعدما انتشرت صور، وفيديوهات للضحية، تؤكد تعرضها للاختطاف، والاغتصاب الجماعي، وصل إلى درجة حرقها بالسجائر، ووضع وشوم في مختلف مناطق جسدها.
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