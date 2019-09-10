قضية هاجر.. شبيبة البيجيدي ترفض حملات التشهير التي تستهدف الصحافيين

في إشارة إلى قضية الزميلة الصحافية، هاجر الريسوني، المعتقلة في سجن العرجات، نبه المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، إلى ما اعتبره “خطورة بعض الممارسات، الماسة بالحقوق والحريات، والخادشة للرصيد، الذي راكمته بلادنا في مجال احترام حقوق الإنسان”.

وسجلت شبيبة حزب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وجود “ممارسات معاكسة لنص، وروح ما يكفله دستور المملكة للمواطنين، خصوصا في الفصول 22 و23 و24 و25 منه”، وجددت الشبيبة في بيان لها “التعبير عن الثقة في قدرة المؤسسات القضائية، باعتبار استقلاليتها، على تحصين الحقوق، والحريات من أي مس، أو تجاوز”.

وأضاف البيان نفسه “نرفض حملات التشهير، التي تستهدف الشخصيات العمومية، والصحافيين على خلفيات قضايا معروضة على القضاء، وندعو الهيآت، والمؤسسات المسؤولة إلى التدخل لوقف هذا الانتهاك لحقوق المواطنين، واقتحام حياتهم الخاصة من دون وجه حق”.

ومن جهة أخرى، استنكرت الشبيبة ما اعتبرته “انتهازية مقيتة تتعاطى بها بعض الأطراف في طرح عدد من القضايا المجتمعية، وجنوحها إلى محاولة فرض الأمر الواقع، بعيدا عن روح التوافق، التي لطالما طبعت النقاش بين مختلف مكونات المجتمع”، وأضاف: “وبعيدا عن الخلاصات والتوصيات الصادرة عن اللجان، التي يكلفها جلالة الملك ببحث ودراسة بعض القضايا”، في إشارة إلى النقاش حول مواد القانون الجنائي المتعلقة بالإجهاض.