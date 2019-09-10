بعدما كان أولى صفقاته.. الرجاء يعلن فسخ عقد المدافع كوليبالي

أعلن فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، فسخ عقد لاعبه المالي ساليف كوليبالي، وذلك بسبب أدائه المتواضع في المباريات التي خاضها مع النسور الخضر.

وأكد الفريق الأخضر، عبر موقعه الرسمي، أن انفصاله عن كوليبالي، تم بالتراضي وفي إطار حبي ورضائي، متمنيا مسيرة موفقة للاعب في مشواره المستقبلي.

وكان الرجاء تعاقد مع صاحب 31 عاما، ماي الماضي، بتوصية من الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق، في صفقة انتقال حر.

ولم يشفع الأداء الذي قدمه اللاعب السابق للأهلي المصري، ومازيمبي الكونغولي، لم يشفع له في البقاء طويلا مع الفريق البيضاوي، إذ لم يقدم الإضافة المرجوة منه للخط الخلفي للرجاء.

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وساهم خروج بطل كأس السوبر الإفريقي، من سدس عشر نهائي كأس العرش، أمام نهضة الزمامرة، وتلقي شباكه ثلاثة أهداف، في غضب الجماهير الرجاوية من مستوى كوليبالي، مطالبين مكتب الفريق بفسح عقده.

وخاض كوليبالي مع الرجاء، ثلاث لقاءات رسمية، اهتزت خلالها شباك النسور الخضر في ست مناسبات، فبالإضافة لثلاثة الزمامرة، تلقى الفريق الأخضر ثلاثة أهداف قبل ذلك، ضد بريكاما يونايتد الغامبي، ضمن ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف في كل شبكة.