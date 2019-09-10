بعد تجميد عضويته وتعيين خلف له..الأمين العام الجهوي لـ”البام” بطنجة يتحدى: سأستمر في أداء مهامي

بعد يوم من إعلان حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ مشترك بين مكتبه السياسي والفيدرالي، عن تجميد عضوية عبد اللطيف الغلبزوري، الأمين الجهوي للحزب بطنجة، وتنصيب خليفة له من طرف الأمين العام حكيم بنشماش، خرج الغلبزوري بتوضيح يتحدى فيه قرارات بنشماش.

وقال الغلبزوري في توضيح له أصدره اليوم الثلاثاء، إن جهاز “المكتب الفيدرالي” الذي جمد عضويته في الحزب، فقد الشرعية منذ أن قام الأمين العام للحزب بإقالة عدد من أعضائه بغير وجه قانون، وتعويضهم بأعضاء آخرين “جلهم من مريديه ومن موظفيه في مجلس المستشارين”.

واعتبر الغلبزوري أن قرار تجميد عضويته هو “انتقام من طرف السيد الأمين العام بسبب دوري في إنجاح اللقاء التواصلي الذي نظمته اللجنة التحضيرية بطنجة”، في إشارة للقاء الذي نظمه “تيار المستقبل” قبل أيام، مشددا على أن تعيين أمين جهوي جديد فتح مقر جهوي جديد “إجراءات باطلة ولا أساس لها قانونيا وأخلاقيا.

رد الغلبزوري على بنشماش لم يتوقف عند هذا الحد، بل عبر عن تحديه للإجراءات المتخذة في حقه، بإعلانه عن الاستمرار في آداء مهامه، والانخراط في التحضير للمؤتمر الذي أعلن عنه “تيار المستقبل” في 27 من شهر شتنبر الجاري.