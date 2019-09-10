نتنياهو يتعهد بضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال رئيس المجلس الاستيطاني في غور الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على وشك إعلان السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار، التابعة للضفة الغربية المحتلة.

وجاءت تصريحات رئيس المجلس الاستيطاني في الأغوار، قبيل مؤتمر صحافي عقده نتنياهو مساء اليوم، حول ضم مناطق في الضفة المحتلة و"صفقة القرن" الأميركية، إن "كل المؤشرات تدل على أن نتنياهو يستعد لإعلان السيادة الإسرائيلية على الأغوار".

وأضاف أنه في نهاية اليوم سيصدر إعلان أميركي في هذا الخصوص، في إشارة إلى إمكانية اعتراف الإدارة الأميركية، برئاسة دونالد ترامب، بالسيادة الإسرائيلية على الأغوار، على غرار ما فعلته بالقدس والجولان.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي جاء في إطار انتخابي دعائي، إن "التقديرات تؤكد أن إعلان الإدارة الأميركية عن خطتها للسلام سيتم بعيد الانتخابات مباشرة"، مضيفًا "ربما أيام معدودة بعد الانتخابات المقبلة".

واعتبر نتنياهو أن ذلك يشكل تحديًا وفرصة تاريخيين لإسرائيل، متساءلا: "من سيقود المباحثات مع الرئيس ترامب، أنا، أم (رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني) غانتس"، وسط تصفيق من حضور معظمه من مسؤولي حزبه، الليكود.

وأضاف نتنياهو أنه كان ينوي "إعلان السيادة الإسرائيلية على كافة الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية، بالتنسيق مع الإدارة الأميركية، انطلاقا من المناطق التي تشكل أهمية إستراتيجية وأمنية لإسرائيل، مثل منطقة الأغوار التابعة للضفة الغربية المحتلة".

وتابع أنه ينوي إعطاء فرصة للإدارة الأميركية بطرح "صفقتها"، ومن ثم يبدأ بإعلان السيادة الإسرائيلية على مناطق قال إنها تشكل أهمية "أمنية وتاريخية" بالضفة المحتلة، كما تعهد بضم الأغوار بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 17 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، قال مسؤول إسرائيلي، إن نتنياهو، ينوي الإعلان عن ضم أجزاء من الضفة الغربية، بحسب ما أفاد به الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، في تغريدة على "تويتر".

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وأوضح رافيد أن المسؤول الإسرائيلي أبلغه أن البيان الذي سيدلي به نتنياهو مساء اليوم يتعلق بنيته تنفيذ عمليات ضم في الضفة الغربية المحتلة. وأضاف أن مكتب رئيس الحكومة رفض التعقيب على ذلك.

وكان مكتب رئيس الحكومة قد أعلن، صباح اليوم، أن نتنياهو سيدلي ببيان صحافي في الساعة الخامسة من مساء اليوم، وفي وقت لاحق تم الإعلان عن تأجير المؤتمر الصحافي لوقت لاحق من مساء اليوم. ووصفت مصادر في حزب الليكود مؤتمر نتنياهو بأنه "بيان درامي".

ويتطلع نتنياهو، إلى ضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة بعد انتخابات الكنيست. كما يسعى لتحويل الانتخابات إلى استفتاء شعبي على ضم الضفة الغربية المحتلة، ولمنع كتل اليمين من التوصية على زعيم "كاحول لافان" لتشكيل الحكومة في حال فوزه بأكبر عدد من المقاعد، في موازاة محاولة أخيرة لاستقطاب أصوات اليمين لحزب الليكود.

وكان نتنياهو قد صرّح قبيل الانتخابات الإسرائيلي في نيسان/ أبريل الماضي، في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أنه بعد الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، تجري مناقشات أيضا حول ضم الضفة الغربية، قائلا: "نحن نناقش أيضا تطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم وغيرها من الأمور".

وأضاف: "الجميع يدرك أن الولاية المقبلة ستكون مصيرية، في الاتجاهين، أولا ما إذا كان بإمكاننا ضمان أمننا والسيادة في المنطقة الحيوية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وهي أكبر 20 مرة من غزة، أو إننا سنحصل على غزة في يهودا والسامرة، هذا ما هو مدرج في جدول الأعمال".

وفي هذا السياق، حذّر رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، اليوم، من إمكانية إعلان إسرائيل ضم مناطق من الضفة الغربية المحتلة.

واعتبر أن ذلك يأتي ضمن محاولات نتنياهو لكسب المزيد من الأصوات قبيل موعد الانتخابات المقبلة المقررة يوم الثلاثاء المقبل.