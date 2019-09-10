ارتفاع أسعار النفط لليوم الخامس

ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الخامس لتصل إلى أعلى مستوياتها في حوالي 6 أسابيع، الثلاثاء، مدعومة بالتفاؤل حيال إمكانية اتفاق أوبك ومنتجين آخرين على تمديد تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار. وبحلول الساعة 0544 بتوقيت غرينتش، كان خام القياس العالمي برنت مرتفعا بمقدار 31 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 62.90 دولار للبرميل، بينما كانت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مرتفعة 32 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 58.17 دولار للبرميل.



وفي وقت سابق، زاد برنت إلى أعلى مستوياته منذ الأول من أغسطس، بينما صعد الخام الأميركي إلى أعلى مستوى له منذ 31 يوليو.

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