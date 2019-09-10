بيريز يبرر 'كارثة' ريال مدريد وفشل صفقة بوجبا

2019-09-10 | 17:13
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برر فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، "النتائج الكارثية" التي حققها النادي الملكي في الموسم الماضي.
وكان ريال مدريد حصد دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية من 2016 وحتى 2018، ولكن الفريق خسر كل الألقاب المحلية والقارية بالموسم الماضي باستثناء كأس العالم للأندية.
وأضاف رئيس ريال مدريد: "علينا استعادة زمام الأمور في الموسم الحالي، هؤلاء اللاعبين وهذا المدرب جعلونا أبطالًا، وهم قادرون على تكرار الأمر مرة أخرى".
وتابع: "لم نظهر بشكل جيد في الموسم الماضي، ولذلك علينا التفكير في الانتقادات التي تعرضنا لها".
وواصل: "سنواصل العمل على ضم وتطوير العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين في الفريق".
وأتم بيريز: "صفقة بوجبا؟ لقد فشلت بسبب أن مانشستر يونايتد يرفض بيع اللاعب".
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