بيريز يبرر 'كارثة' ريال مدريد وفشل صفقة بوجبا

وقال بيريز، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "نجاحنا في السنوات الأخيرة جعلنا نفقد قوتنا بالموسم الماضي".

وكان ريال مدريد حصد دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية من 2016 وحتى 2018، ولكن الفريق خسر كل الألقاب المحلية والقارية بالموسم الماضي باستثناء كأس العالم للأندية.



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وأضاف رئيس ريال مدريد: "علينا استعادة زمام الأمور في الموسم الحالي، هؤلاء اللاعبين وهذا المدرب جعلونا أبطالًا، وهم قادرون على تكرار الأمر مرة أخرى".

وتابع: "لم نظهر بشكل جيد في الموسم الماضي، ولذلك علينا التفكير في الانتقادات التي تعرضنا لها".

وواصل: "سنواصل العمل على ضم وتطوير العديد من اللاعبين الشباب الموهوبين في الفريق".

وأتم بيريز: "صفقة بوجبا؟ لقد فشلت بسبب أن مانشستر يونايتد يرفض بيع اللاعب".