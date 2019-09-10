نائب عن الفتح: وزير الدفاع على رأس قائمة التغيير الوزاري المقبل

وقالت الموسوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزير الدفاع نجاح الشمري على رأس قائمة التغيير الوزاري القادم بسبب عدم كفاءته وعدم قدرته على ادارة الوزارة بشكل مهني وليس لديه المؤهلات لبناء المؤسسة العسكرية"، مؤكدة أن "هناك نية لإيجاد شخصية مهنية ذات اختصاص بالاتفاق مع بقية الكتل السياسية".وانتقدت النائب عن الفتح "الإسلوب والعقلية المتزمتة والقرارات الانفرادية للشمري في قيادة الوزارة"، مبينة أنه "قام بتغييرات عديدة غير مدروسة لعدد من الضباط الكبار المهنيين والذين يحملون رتب عسكرية كبيرة ولديهم خبرة وخدمة اقدم منه".

وأضافت الموسوي أنه "في بداية الفصل التشريعي سوف نقوم بجمع تواقيع لاستجواب وزير الدفاع داخل البرلمان".

وتابعت، أن "وزير الدفاع قام بفك ارتباط مديريات ودوائر مهمة مثل قسم الامن في مديرية الاستخبارات وفك ارتباط المفتشية العسكرية من قيادة الاركان وربطها بمكتبه وامانة السر ليتحكم بها، وهذا مخالف للاعراف العسكرية"، موضحة أن "الشمري قام بإحالة عدد كبير من الضباط الى الامرة واحالة قسم منهم الى التقاعد".

