لندن تستدعي السفير الإيراني وتتهم طهران بنقل نفط إلى سوريا

وذكرت الخارجية البريطانية في بيان أصدرته بهذا الصدد، أن "إيران قدمت ضمانات متكررة لحكومة جبل طارق أن السفينة Grace 1/Adrian Darya 1 لن تنقل النفط إلى سوريا أو أي جهة خاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي، ولكن بات واضحا أن إيران نقضت تلك التطمينات، وأن النفط تم نقله لسوريا".وأفاد البيان بأن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، "استدعى اليوم السفير الإيراني لإدانة تصرفات إيران".

وأضافت الخارجية: "التصرفات الإيرانية تمثل خرقا غير مقبول للأعراف الدولية، وستثير المملكة المتحدة القضية أمام الأمم المتحدة في وقت لاحق من الشهر الجاري".