الصحة تعلن ارتفاع حصيلة الضحايا من الزوار في كربلاء

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان تلقت، الخليج 365، إن "حصيلة ضحايا التدافع بين الزائرين في مدينة كربلاء، بلغت 31 حالة وفاة و100 اصابة"، مبينا ان "10 من من هذه الاصابات حرجة".

يشار الى ان الحصيلة الاولى لحادث التدافع بين الزائرين في ضريح الامام الحسين عليه السلام بلغت 31 شهيدا و100 اصابة.