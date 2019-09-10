عمليات الفرات الأوسط: هناك شهداء وجرحى بين الزوار بسبب التدافع والاختناقات

وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "عمليات الفرات الأوسط تعلن نجاح الخطة الأمنية والخدمية والنقل رغم ان الحشود مازالت موجودة".

واكدت القيادة وجود "شهداء وجرحه بسبب تدافع وأختناقات"، لافتا الى ان "الحصيلة سوف تصدر من العتبة الحسينية أو من وزارة الصحة".

