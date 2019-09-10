الصحة تعلن حصيلة غير نهائية لضحايا الزوار

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن استشهاد 16 شخصاً وإصابة 75 آخرين جراء التدافع بين الزوار في كربلاء.
وأضافت أن "عدد المصابين بلغ 75 شخصاً"، مشيرة إلى "استنفار كوادر وزارة الصحة".
يذكر أن عاشوراء والتي توافق يوم العاشر من شهر محرم وفق التقويم الهجري، تعد من أكبر المناسبات الدينية لدى المسلمين، إذ يحيون فيها ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وصحبه، في أجواء يخيم عليها الحزن، وترفع الرايات السود وسط المجالس التي تروي سيرة الحدث.
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