الصحة تعلن حصيلة غير نهائية لضحايا الزوار

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "16 زائراً استشهدوا، جراء التدافع كحصيلة غير نهائية".

وأضافت أن "عدد المصابين بلغ 75 شخصاً"، مشيرة إلى "استنفار كوادر وزارة الصحة".