العتبة الحسينية تؤكد وقوع اصابات بين الزائرين نتيجة التدافع وتنفي وجود خسف في 'السرداب'

اعلنت العتبة الحسينية في كربلاء، الثلاثاء، عن وقوع اصابات بين الزائرين نتيجة التدافع، فيما نفت وجود خسف في "السرداب" التابع لمرقد الامام الحسين (ع). وقال مسؤول اعلام العتبة الحسينية ياسر الغرابي في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك عدداً من الاصابات بين الزائرين نتيجة التدافع". ونفى الغرابي "وجود خسف في السرداب التابع لباب الرجاء لمرقد الامام الحسين عليه السلام". وكانت وسائل اعلام محلية نقلت خبراً عن وقوع ضحايا نتيجة خسف في "السرداب" التابع لمرقد الامام الحسين (ع). يذكر أن عاشوراء والتي توافق يوم العاشر من شهر محرم وفق التقويم الهجري، تعد من أكبر المناسبات الدينية لدى المسلمين، إذ يحيون فيها ذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع) وأهل بيته وصحبه، في أجواء يخيم عليها الحزن، وترفع الرايات السود وسط المجالس التي تروي سيرة الحدث.



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