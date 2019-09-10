من القاهرة.. دقيقة حداد لوزراء الخارجية العرب على السبسي

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فاطمة بديرالثلاثاء 2019/9/10 06:31 م بتوقيت أبوظبي
وزراء الخارجية العرب يقفون دقيقة حدادا على السبسي
استهل وزراء الخارجية العرب اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، الثلاثاء، بالوقوف دقيقة حداداً على روح الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي.
وتوفي السبسي في 25 يوليو/تموز الماضي، بالمستشفى العسكري في العاصمة تونس قبل أن يتم نقله إلى قصر قرطاج بالضاحية الشمالية، لتشييع جثمانه بحضور رسمي عالمي وشعبي.
وتسلم وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم رئاسة الدورة العادية (152) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري خلفاً للصومال.
ويتضمن جدول أعمال الدورة عدة بنود رئيسية يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي–الإسرائيلي.
وتناقش الدورة موضوعات أخرى تتناول التضامن مع الجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي.
وتبحث الدورة اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم الصومال وجمهورية القمر المتحدة، والحل السلمي للنزاع الحدودي الجيبوتي الإريتري.
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