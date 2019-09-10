محمد بن سلمان يستقبل وفد القيادات المسيحية الإنجيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شدد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الثلاثاء، على ضرورة بذل الجهود المشتركة لتعزيز التعايش والتسامح ومكافحة التطرف والإرهاب.







جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بقصر السلام بجدة، رئيس وفد القيادات المسيحية الإنجيلية جويل روزنبرغ والوفد المرافق له.

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حضر اللقاء الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة السعودية لدى أمريكا، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير.



