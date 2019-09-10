واشنطن تطالب بإجبار طهران على التعاون بالتفتيش النووي

بعثت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء، برسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني وأنشطتها غير المعلنة، مطالبة بأهمية إجبار طهران على التعاون الكامل مع المنظمة الدولية حول أنشطتها النووية.

وتابعت واشنطن في رسالتها قائلة: "يجب أن نسأل أنفسنا ماذا يخفي النظام الإيراني أيضا؟"، واستنكرت فشل إيران في الرد على تساؤلات الوكالة، الأمر الذي اعتبرته واشنطن مرفوضا وغير مقبول ومثيرا للقلق.



وأضافت الولايات المتحدة في رسالتها أنها على استعداد تام للتفاوض مع إيران دون شروط مسبقة في الوقت المناسب.

جاءت رسالة واشنطن بعد يوم من مطالبة كورنيل فيروتا، المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران، بالرد سريعاً على أسئلة منظمته المتعلقة ببرنامجها النووي، في وقت تتخذ فيه طهران خطوات لخفض التزامها ببنود الاتفاق النووي.

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وأكدت الوكالة أن طهران تقوم بتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة من شأنها أن تزيد مخزونها من اليورانيوم المخصب، في خطوة جديدة نحو تقليص إيران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق الذي أبرمته مع القوى الكبرى في 2015.





وذكرت الوكالة أن جميع أجهزة الطرد المركزي "تم إعدادها لاختبار سادس فلوريد اليورانيوم رغم أنه لم يتم اختبار أي منها يومي 7 و8 سبتمبر/أيلول 2019".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن بلاده عازمة على فرض إجراءات ستمنع وصول النظام الإيراني لامتلاك سلاح نووي.

وأضاف "بومبيو"، في تصريحات له: "إن تعاون إيران المحدود مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير التساؤلات بشأن احتمال وجود مواد أو أنشطة نووية غير معلنة".‎