السفير الإثيوبي لدى الإمارات: نتعلم من الإماراتيين العزيمة والإرادة للتنمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقاء مع السفير الإثيوبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة "سليمان ددفو"، يتحدث خلاله عن رؤية الشيخ زايد رحمه الله الملهمة في النقلة الكبيرة التي تشهدها الإمارات.

في مقابلة خاصة مع "العين الإخبارية" قال سليمان ددفو، السفير الإثيوبي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، إن ثقافة العمل والإدارة الحديثة المبدعة هي مفتاح للتطور وبناء الدولة، ولذا من الضروري لإثيوبيا جلب رؤية المغفور له الشيخ زايد الملهم إلى البلاد.

وأوضح "ددفو" أن الأب المؤسس لدولة الإمارات العربية الشيخ زايد رحمه الله استطاع أن يغرس حب الوطن وحب الشعب في مواطنيه، وتابع: "نموذج التنمية لدولة الإمارات العربية مفيد جدا لإثيوبيا، على الرغم من أن الإمارات ليس لديها ثروات طبيعية بمستوى إثيوبيا ولكن بالإرادة والعزيمة في التنمية لقادة البلاد استطاعت أن تصل إلى هذا المستوى، ويمكن أن ننقل هذه التجربة إلى البلاد".