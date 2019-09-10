مصر تضبط خلية إخوانية لتهريب الإرهابيين إلى تركيا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، ضبط خلية إخوانية تعمل على تهريب الإرهابيين المطلوبين لأجهزة الأمن إلى بعض الدول الأوروبية عبر تركيا بمساعدة قيادات التنظيم الهاربة في أنقرة.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تم تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بتركيا والمتورطة في مساعدة الخلية الإرهابية وإعداد الخطط لها وهم: ياسر محمد حلمي زناتي ومحمود حسين أحمد حسين وأيمن أحمد عبدالغني حسنين ومدحت أحمد محمود الحداد.





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وقالت الوزارة إن الخلية، التي تتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بمصر كستار لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم، قامت بإنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، وتهريب العناصر الإخوانية، وتوفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية.





وأضافت أنه تم تحديد وضبط عدد 16من عناصر هذه الخلية وكذلك بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية، فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم.





ولفتت الوزارة إلى أن الخلية كانت تستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بمصر تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي، مشيرة إلى أنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.